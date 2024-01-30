Внесено зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду

Змін зазнала заява користувача архівними документами, а деякі пункти заяви відтепер не є обов’язковими для заповнення.

Державна архівна служба України повідомила, що внесли зміни до нормативно-правових актів, спрямовані на їх узгодження з нормами діючого законодавства та покращення доступу громадян до архівних документів.

Наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2024 року № 174/5 внесені зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам. Змін зазнала заява користувача архівними документами. Деякі пункти заяви відтепер не є обов’язковими для заповнення. Це пункти, які стосуються освіти, місця роботи користувача, а також теми та мети архівного дослідження. Такі зміни відповідають чинному законодавству про захист персональної інформації.

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