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Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

«Ваші запитання носять абстрактний характер»: ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності

ВККС та РСУ обмінялися «люб’язностями», але проблеми можуть виникнути у суддів та кандидатів на посади суддів.

«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

  1. В Україні

Внесено зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду

14:30, 30 січня 2024
Змін зазнала заява користувача архівними документами, а деякі пункти заяви відтепер не є обов’язковими для заповнення.
Внесено зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду
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Державна архівна служба України повідомила, що внесли зміни до нормативно-правових актів, спрямовані на їх узгодження з нормами діючого законодавства та покращення доступу громадян до архівних документів.

Наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2024 року № 174/5 внесені зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам. Змін зазнала заява користувача архівними документами. Деякі пункти заяви відтепер не є обов’язковими для заповнення. Це пункти, які стосуються освіти, місця роботи користувача, а також теми та мети архівного дослідження. Такі зміни відповідають чинному законодавству про захист персональної інформації.

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