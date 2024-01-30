Мін'юст подав позов до суду щодо застосування санкцій проти російського підприємця та його дружини

29 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій, визначених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до осіб, які представляють загрозу національній безпеці. Серед цих осіб Саввіді Іван Ігнатович, Саввіді Кіріякі Георгіївна, а також дві юридичні особи - Приватне акціонерне товариство "Пентопак" та Дочірнє підприємство "Атлантіс-Пак Україна". Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.
Саввіді Іван Ігнатович, російський підприємець грецького походження, є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, яка виступає за ідеологічну підтримку дій держави-агресора. Його зв'язки та матеріальна підтримка спрямовані на глорифікацію влади рф та учасників військових дій в Україні. Ця діяльність має тривалий характер та відзначається сталою підтримкою з 2014 року.
Саввіді Кіріякі Георгіївна, дружина Саввіді Івана, володіє компаніями, які фактично належать її чоловікові. Вона є номінальною власницею Приватного акціонерного товариства "Пентопак" та Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна" через юридичну особу Костерам Холдінгс Лімітед.
Зазначено, що дії цих осіб спрямовані на підтримку окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях, включаючи надання матеріально-технічної допомоги самопроголошеним органам та їхньому керівництву. Санкції передбачають можливі обмеження їхньої діяльності в Україні та за її межами.
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