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Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

Руслан Стефанчук поки не підписав Закон про цифровізацію військового обліку, який є частиною законодавства про мобілізацію

Закон про розширення збору даних про українців у Реєстрі військовозобов’язаних і розміщення Реєстру за кордоном, прийнятий парламентом 16 січня, досі не направили на підпис спікеру Руслану Стефанчуку.

Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

  1. В Україні

Мін'юст подав позов до суду щодо застосування санкцій проти російського підприємця та його дружини

12:18, 30 січня 2024
Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду щодо санкцій проти російського підприємця та дружини за підтримку окупації.
Мін'юст подав позов до суду щодо застосування санкцій проти російського підприємця та його дружини
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29 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкцій, визначених пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до осіб, які представляють загрозу національній безпеці. Серед цих осіб Саввіді Іван Ігнатович, Саввіді Кіріякі Георгіївна, а також дві юридичні особи - Приватне акціонерне товариство "Пентопак" та Дочірнє підприємство "Атлантіс-Пак Україна". Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Саввіді Іван Ігнатович, російський підприємець грецького походження, є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, яка виступає за ідеологічну підтримку дій держави-агресора. Його зв'язки та матеріальна підтримка спрямовані на глорифікацію влади рф та учасників військових дій в Україні. Ця діяльність має тривалий характер та відзначається сталою підтримкою з 2014 року.

Саввіді Кіріякі Георгіївна, дружина Саввіді Івана, володіє компаніями, які фактично належать її чоловікові. Вона є номінальною власницею Приватного акціонерного товариства "Пентопак" та Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна" через юридичну особу Костерам Холдінгс Лімітед.

Зазначено, що дії цих осіб спрямовані на підтримку окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях, включаючи надання матеріально-технічної допомоги самопроголошеним органам та їхньому керівництву. Санкції передбачають можливі обмеження їхньої діяльності в Україні та за її межами.

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