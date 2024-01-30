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  1. В Україні

Мільйонні розкрадання під час ремонту дитячого футбольного поля: судитимуть підрядника

12:37, 30 січня 2024
Підрядник завищив обсяги фактично виконаних робіт.
Мільйонні розкрадання під час ремонту дитячого футбольного поля: судитимуть підрядника
Фото ілюстративне
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У Києві до суду скеровано обвинувальний акт відносно директора підрядної організації за обвинуваченням у привласненні бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, між комунальним підприємством «Спортивний комплекс», який підпорядковується Департаменту молоді та спорту КМДА, та підрядною організацією були укладені договори на капітальний ремонт футбольного поля та спортивних майданчиків.

«На підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядника були перераховані бюджетні кошти.

Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені, а розмір збитків столичному бюджету складає майже 3 млн гривень», - сказано у повідомленні. 

У прокуратурі додали, що раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора комунального підприємства за обвинуваченням у службовій недбалості.

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