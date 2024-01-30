Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

Руслан Стефанчук поки не підписав Закон про цифровізацію військового обліку, який є частиною законодавства про мобілізацію

Закон про розширення збору даних про українців у Реєстрі військовозобов’язаних і розміщення Реєстру за кордоном, прийнятий парламентом 16 січня, досі не направили на підпис спікеру Руслану Стефанчуку.

Набув чинності закон, яким змінено регулювання щодо місця відкриття спадщини

Удосконалено порядок обчислення строку для прийняття спадщини та з’явилась можливість розгляду спадкових справ-«висяків», - Ольга Оніщук.

Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

  1. У світі

Європарламент розпочав розслідування звинувачень у зв'язках латвійської депутатки з фсб росії

12:56, 30 січня 2024
У Латвії неодноразово звучали обвинувачення щодо зв’язків депутатки від Латвії Тетяни Жданок з фсб росії.
Європарламент розпочав розслідування звинувачень у зв'язках латвійської депутатки з фсб росії
Джерело фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Європарламенті розпочато розслідування звинувачень у зв'язках депутатки від Латвії Тетяни Жданок з фсб росії. Голова Європарламенту Роберта Мецола висловив серйозну стурбованість щодо цієї інформації та передав справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки, – повідомив офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс виданню Deutsche Welle.

«Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування», - пояснив Ласс. Президентка Європарламенту також внесе це питання на розгляд конференції голів – політичного органу, відповідального за відносини з іншими інституціями Євросоюзу і національними парламентами.

Пресслужба Європарламенту наразі утримується від коментарів щодо звинувачень проти Жданок, але додає, що подібні звинувачення вже раніше висловлювались в Латвії. Якщо виявлено порушення кодексу поведінки, це може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, що буде оголошено на пленарному засіданні. Рішення про можливе зняття євродепутата з посади приймають компетентні органи в його країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді