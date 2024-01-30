Європарламент розпочав розслідування звинувачень у зв'язках латвійської депутатки з фсб росії

У Латвії неодноразово звучали обвинувачення щодо зв’язків депутатки від Латвії Тетяни Жданок з фсб росії.

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У Європарламенті розпочато розслідування звинувачень у зв'язках депутатки від Латвії Тетяни Жданок з фсб росії. Голова Європарламенту Роберта Мецола висловив серйозну стурбованість щодо цієї інформації та передав справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки, – повідомив офіційний представник спікера Європарламенту Юрій Ласс виданню Deutsche Welle.

«Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування», - пояснив Ласс. Президентка Європарламенту також внесе це питання на розгляд конференції голів – політичного органу, відповідального за відносини з іншими інституціями Євросоюзу і національними парламентами.

Пресслужба Європарламенту наразі утримується від коментарів щодо звинувачень проти Жданок, але додає, що подібні звинувачення вже раніше висловлювались в Латвії. Якщо виявлено порушення кодексу поведінки, це може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, що буде оголошено на пленарному засіданні. Рішення про можливе зняття євродепутата з посади приймають компетентні органи в його країні.

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