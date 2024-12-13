Верховна Рада планує скасувати інститут нарадчої кімнати, підтримати доплати суддям та скасування зупинки перебігу позовної давності

Парламент на наступному пленарному тижні може підтримати низку законопроектів щодо змін у судочинстві.

Джерело фото: Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував до ухвалення низку законопроектів, які стосуються судочинства. Їх можуть розглянути вже наступного пленарного тижня.

Як зазначив член Комітету, народний депутат Роман Бабій, йдеться про такі законопроекти.

Законопроект №9445, який модифікує стадію «нарадчої кімнати» в стадію «ухвалення судового рішення». Перебування суду в «нарадчій кімнаті» не буде обов'язковим, проте гарантії таємниці ухвалення судового рішення зберігаються. Законопроект рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому. Детально про нього раніше писала «Судово-юридична газета».

Також Комітет рекомендував прийняти в першому читанні законопроект №12244-1, що пропонує встановити спеціальні доплати суддям тих судів, які здійснюють правосуддя на територіях активних бойових дій чи територіях можливих бойових дій. Такі доплати вже передбачені для всіх держслужбовців на відповідних територіях. Детально про законопроект та які саме доплати пропонують суддям, раніше писала «Судово-юридична газета».

У першому читанні рекомендували ухвалити №12073, який чітко встановлює строки, в які ув'язненим та засудженим має бути забезпечено надання безоплатної правничої допомоги (деталі за посиланням).

Також у першому читанні запропонували підтримати №11315, який виключає з ЦК положення, що зупиняють перебіг позовної давності на період дії воєнного стану.

«На початку повномасштабного вторгнення не було визначеності в забезпеченні громадянам оперативного доступу до суду. Наразі судова система більш-менш адаптувалася, суди стабільно працюють, тому постало питання в доцільності такої зупинки» - пояснив Роман Бабій. Раніше ми описували пропоновані зміни.

Комітет розглянув законопроекти №12148 та альтернативний №12148-1, якими пропонують внести зміни до Цивільного кодексу — тимчасово передбачити для окремих категорій позичальників та лізингоотримувачів можливість не сплачувати штрафи, інші платежі, запобігти зверненню стягнення на заставлене майно під час воєнного стану.

«Мова про підприємців, які через війну втратили заставлене майно, втратили можливість вести господарську діяльність, через що не можуть вчасно здійснювати оплати банкам та лізинговим установам.

Законопроект буде доопрацьовуватися та уточнюватися до другого читання, але як концепцію комітет підтримав № 12148 та рекомендував ухвалити його в першому читанні за основу» - пояснив депутат.

Крім того, було розглянуто законопроекти №11128 та альтернативний № 11128-1, які пропонують узгодити положення Цивільного кодексу з положеннями Закону «Про споживче кредитування». Перший з них комітет рекомендував прийняти в першому читанні.

Так само у першому читанні запропонували ухвалити №10301, що пропонує запровадити в судах спеціалізацію суддів з розгляду справ про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

«Під час обговорення вчергове згадали про доцільність створення спеціалізованих військових судів. Однак в силу об'єктивних причин це потребуватиме додаткових фінансів та затягнеться надовго. Тому нова спеціалізація може стати першим кроком до створення окремої військової юрисдикції судів.

До другого читання текст буде доопрацьовуватися, оскільки в нинішніх умовах викликає сумнів обов'язковість спеціалізації в малочисельних судах, де не вистачає суддів» - пояснив Роман Бабій.

Детально про даний законопроект щодо введення спеціалізації раніше писала «Судово-юридична газета».

Автор: Наталя Мамченко

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