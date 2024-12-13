Підприємства, які були розташовані на території активних бойових дій, пропонують звільнити від спроб стягнути з них заборгованість за кредитами на час воєнного стану

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект, спрямований на вирішення проблем підприємств, які втратили не лише переважну кількість активів, але і головний засіб виробництва – земельні ділянки, що позбавляє їх можливості вести господарську діяльність і виконувати зобов’язання перед банками-кредиторами за раніше залученими кредитами.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував прийняти за основу законопроект 12148 про звільнення окремих категорій позичальників від обов'язку виконання грошових зобов'язань за кредитом або позикою на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення.

Йдеться про зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану.

Як пояснюють автори, наразі величезна кількість підприємств втратили можливість нормального ведення своєї господарської діяльності. При цьому в найбільш складному становищі опинилися середні та малі підприємства, які не мають підтримки від материнської компанії та були розташовані на окупованій території чи території активних бойових дій.

З них в найбільш складному становищі опинились аграрії, які втратили не лише переважну кількість активів, але і головний засіб виробництва – земельні ділянки. Це позбавляє їх можливості вести свою господарську діяльність, та, відповідно, виконувати свої зобов’язання перед банками-кредиторами за раніше залученими кредитами та лізингодавцями за договорами фінансового лізингу.

Для таких підприємств, відновлення виробництва можливо лише після завершення бойових дій та окупації. Відповідно, лише після цього у них з’явиться можливість продовжити обслуговування раніше отриманих кредитів.

Спроби ж стягнути з них заборгованість вже зараз ведуть лише до їх остаточного банкрутства та у багатьох випадках втрати фізичними особами-поручителями житла та засобів для існування.

Крім того, це веде до припинення ними підприємницької діяльності, що також знижує вірогідність повернення відповідних кредитів в майбутньому.

Який механізм пропонують

Враховуючи це, для вирішення зазначеного питання пропонується на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування встановити заборону на примусове стягнення з боржників, чиє заставне майно знаходилось на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях України, а також з лізінгоодержувачив об’єкти лізингу яких знаходилось на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях України, та фізичних осіб-поручителів за такими договорами, заборгованості (основної суми кредиту (позики), процентів, комісій, неустойки (штрафу, пені) та інших платежів) за договором кредиту (позики), примусового стягнення лізингових та інших платежів (заборгованості за ними, в тому числі неустойки (штрафу, пені) за договором фінансового лізингу, а також заборону примусового звернення стягнення на предмет застави, примусового повернення об’єкта фінансового лізингу.

Також передбачається, продовження строку дії договору кредиту (позики) та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань за таким договором кредиту (позики), на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов’язання.

Крім того, пропонується на строк дії призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання за договором кредиту (позики), та призупинення нарахування та сплати лізингових та інших платежів шляхом внесення змін до Закону «Про виконавче провадження» зупинити вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на кошти) що стосуються стягнення грошового зобов’язання за договором кредиту (позики), повернення об’єкта фінансового лізингу, стягнення лізингових та інших платежів за договором фінансового лізингу, а також звернення стягнення на предмет застави за договором застави, який забезпечує виконання зобов’язання за таким договором кредиту (позики), з позичальника та/або фізичної особа, яка є поручителем/майновим поручителем виконання зобов’язання за таким договорами.

А саме, Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу пропонується доповнити наступними нормами.

У період дії воєнного стану позичальник, або його представник має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора із заявою про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) за договором кредиту (позики), за одночасної відповідності таким умовам:

сукупна чисельність працівників та сукупний річний дохід позичальника, з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, не перевищує максимальної чисельності працівників та річного доходу, що встановлені для суб’єктів середнього підприємництва в розумінні статті 55 Господарського кодексу України;

договір кредиту (позики) з позичальником було укладено до набрання чинності новим законом 12148;

виконання зобов’язання за договором кредиту (позики) забезпечено заставою:

а) нерухомого майна, обладнання та/або устаткування, визначеного індивідуальними ознаками та яке відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, місцезнаходженням якого станом на день подання заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання згідно з договором застави, є території активних бойових дій, в тому числі території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій), або тимчасово окуповані РФ території України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

та/або

б) транспортних засобів, які було знищено, загублено, викрадено, втрачено та/або які вибули з володіння позичальника не з його волі іншим шляхом на територіях активних бойових дій (для яких станом на дату подання заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання не визначена дата завершення бойових дій), або тимчасово окупованих РФ територіях України (для яких станом на дату подання заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання не визначена дата завершення тимчасової окупації), включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Факт знищення, загублення, викрадення, втрати чи вибуття з володіння позичальника не з його волі іншим шляхом транспортного засобу, може підтверджуватися витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, відкритих не пізніше одного місяця з дня набрання чинності новим законом, а якщо такі обставини виникли після набрання ним чинності – відкритих не пізніше 6 місяців з дня початку бойових дій на відповідній території або з дня початку її тимчасової окупації РФ, визначеної відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до законодавства надається/надсилається позичальником кредитору в оригіналі разом з заявою про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання, іншими підтвердними документами.

на день укладення договору кредиту (позики) відповідно до Договорів забезпечення (договори застави, іпотеки, поруки, гарантії та інші правочини, укладання яких здійснюється з метою забезпечення виконання зобов’язань позичальника перед Банком) вартість майна, передбаченого підпунктом 3 цього пункту, у загальній вартості майна за таким договором кредиту (позики), переданого у забезпечення виконання зобов’язань позичальником, становить понад 50%.

Заява про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання підписується позичальником (його представником) власноручно та надається чи надсилається кредитору в оригіналі або підписується шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

У разі дотримання умов, визначених цим пунктом, позичальник звільняється від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором кредиту (позики) (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів), у тому числі нарахованого, але не сплаченого до дня отримання кредитором заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання, та від відповідальності за невиконання такого обов’язку, з робочого дня, наступного за днем отримання кредитором заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання з підтвердними документами, на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Після отримання кредитором заяви про призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання з підтвердними документами у період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування зупиняється вчинення будь-яких дій щодо примусового звернення стягнення на предмет застави, іпотеки, примусового стягнення заборгованості (основної суми кредиту (позики), процентів, комісій, неустойки (штрафу, пені) та інших платежів) за договором кредиту (позики), який відповідає ознакам, визначеним цим пунктом, з позичальника та/або фізичної/юридичної особи, яка є поручителем/майновим поручителем виконання зобов’язання за таким договором кредиту (позики).

Строк дії договору кредиту (позики) та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань за таким договором кредиту (позики), продовжується на строк призупинення нарахування та сплати грошового зобов’ язання, передбаченого цим пунктом.

Також за подібним механізмом пропонується встановити, що у період дії воєнного стану лізингоодержувач (особа, до якої перейшли права та обов’язки лізингоодержувача) або його представник має право звернутися до лізингодавця (особи, до якої перейшли права та обов’язки такого лізингодавця) із заявою про призупинення нарахування та сплати лізингових та інших платежів (заборгованості по ним, неустойки (штрафу, пені) за відповідності сукупності умов.

Відповідно, прикінцеві та перехідні положення Закону «Про виконавче провадження» пропонується доповнити нормами про те, що на строк дії призупинення нарахування та сплати грошового зобов’язання за договором кредиту (позики) зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на кошти), що стосуються стягнення грошового зобов’язання за договором кредиту (позики), а також звернення стягнення на предмет забезпечення за договором застави, іпотеки, тощо, які забезпечують виконання зобов’язання за таким договором кредиту (позики), з позичальника та/або фізичної/юридичної особи, яка є поручителем/майновим поручителем виконання зобов’язання за таким договором.

Аналогічно, на строк дії призупинення нарахування та сплати лізингових та інших платежів зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та кошти), що стосуються повернення об’єкта фінансового лізингу, стягнення лізингових та інших платежів за договором фінансового лізингу з лізингоодержувача та/або фізичної/юридичної особи, яка є поручителем/майновим поручителем виконання зобов’язання за таким договором.

Автор: Наталя Мамченко

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