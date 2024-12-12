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Естонія виділить додаткові 200 тисяч євро на допомогу Україні

21:26, 12 грудня 2024
Естонія цьогоріч надасть Україні додаткові 200 тисяч євро на допомогу в гуманітарній сфері та енергетиці.
Естонія виділить додаткові 200 тисяч євро на допомогу Україні
Фото: Getty Images
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Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про виділення додаткових 200 тисяч євро з бюджету 2024 року на допомогу Україні. За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкни, кошти будуть спрямовані на підтримку жінок, дітей та осіб з обмеженими можливостями, а також на відновлення енергетичної інфраструктури України, повідомляє ERR.

«Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей», — зазначив Цахкна.

Зокрема, 100 тисяч євро буде передано Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань. Ще 68 тисяч євро нададуть Фонду ООН у галузі народонаселення для покращення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році. Окрім того, 10 тисяч євро будуть спрямовані на підтримку Міжнародної організації з міграції, а 20 тисяч євро нададуть Фонду підтримки енергетики для відновлення енергетичної інфраструктури країни.

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гроші Естонія

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