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Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро на помощь Украине

21:26, 12 декабря 2024
Эстония в этом году предоставит Украине дополнительные 200 тысяч евро на помощь в гуманитарной сфере и энергетике.
Эстония выделит дополнительные 200 тысяч евро на помощь Украине
Фото: Getty Images
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Министерство иностранных дел Эстонии объявило о выделении дополнительных 200 тысяч евро из бюджета 2024 года на помощь Украине. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, средства будут направлены на поддержку женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями, а также на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сообщает ERR.

«Мы не можем забывать, что вблизи линии фронта в Украине ситуация по-прежнему очень тяжелая, а гуманитарные потребности велики. Влияние войны глубоко затрагивает общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддержать наиболее уязвимых людей», - отметил Цахкна.

В частности, 100 тысяч евро будет передано Гуманитарному фонду Украины при Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 68 тысяч евро предоставят Фонду ООН в области народонаселения для улучшения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году. Кроме того, 10 тысяч евро будут направлены на поддержку Международной организации по миграции, а 20 тысяч евро предоставят Фонду поддержки энергетики для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

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