Румыния одобрила законопроект о сбивании дронов, нарушающих воздушное пространство

Законопроект позволяет сбивать дроны, угрожающие национальной безопасности.

Фото: censor.net

Правительство Румынии одобрило законопроект Министерства обороны, который позволяет сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство. Как сообщил представитель правительства Михай Константин, законопроект усиливает контроль над использованием воздушного пространства и регулирует деятельность дронов и других летательных аппаратов, сообщает Digi24.

Документ определяет несколько ситуаций, когда летательные аппараты могут быть признаны нарушителями воздушного пространства Румынии, в частности в случаях отклонения от согласованного маршрута или угрозы для органов власти. Законопроект предусматривает различные меры противодействия, от перехвата до обездвиживания или уничтожения нарушителей.

Решение о сбивании летательных аппаратов будут принимать должностные лица, уполномоченные на это Высшим советом национальной обороны Румынии. Для вступления в силу, законопроект еще должен быть принят парламентом и подписан президентом.

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