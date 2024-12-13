Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о трех видах доплат судьям, но есть нюанс

В ГНЭУ Верховной Рады отметили, что из-за нереалистичности утвержденных в 2020 году показателей среднего времени для рассмотрения дел, как, например, всего 9 часов на рассмотрение целого уголовного дела, норма о специальной доплате за нагрузку может оказаться недейственной.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 12 декабря рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №12244-1 о выплате судьям местных судов специальных доплат. То есть, о доплатах судьям первой инстанции, у которых «голый» оклад сейчас составляет около 63 тысяч грн, что ниже окладов в некоторых органах исполнительной власти.

Опцию специальной доплаты, напомним, предложил Минфин. Соответственно она появилась в статье 41 Закона о Государственном бюджете на 2025 год, но заработает только после принятия соответствующего отдельного законопроекта.

Напомним, в статье 41 прописали, что судьи местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, применяемых для определения базового размера должностного оклада судьи. То есть, 10,5 тысячи грн (потому что для судей работает «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн).

Впрочем, авторы законопроекта №12244-1 решили пойти немного дальше и предложить еще и другие виды специальных доплат, кроме той, о которой идет речь в бюджете.

Речь идет о введении специальных доплат, связанных со сверхурочной нагрузкой, и осуществлением правосудия на территориях активных боевых действий или территориях возможных боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденный Кабмином.

Для достижения указанной цели в проекте предлагается раздел «Заключительные и переходные положения» Закона «О судоустройстве и статусе судей» дополнить новыми пунктами 63-66.

Предлагается установить, что в 2025 году всем судьям местных судов ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи. Это 10510 грн. Собственно, именно такую ​​доплату и предусмотрели в законе о бюджете на следующий год.

Дополнительно в п. 64 проекта авторы предлагают, чтобы в 2025 году судье местного суда ежемесячно выплачивалась специальная доплата в размере 5 ПМ – то есть 10510 грн, если такой судья осуществляет правосудие в местном суде, в котором «среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, что поступили в предыдущем отчетном квартале, превышает средний показатель по Украине, определенный Государственной судебной администрацией Украины в соответствии с показателями средней продолжительности рассмотрения судебных дел, рекомендованных решением Высшего совета правосудия №3237/0/15-20 от 24.11.2020 года».

Перечень таких местных судов ежеквартально утверждается решением Совета судей Украины по представлению ГСА и согласованию с ВСП.

Кроме того, предлагается установить, что в 2025 году судье ежемесячно выплачивается специальная доплата:

1) в размере 10 ПМ, то есть 21 020 грн – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного в установленном Кабмином порядке;

2) в размере 5 ПМ, то есть 10 510 грн – если такой судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного в установленном Кабмином порядке.

Все перечисленные специальные доплаты временные, не считаются составляющими судейского вознаграждения, не применяются для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияют на него.

Предлагается, чтобы закон был введен в действие с 1 января 2025 года, кроме пункта 64, предусматривающего доплату в 10 510 грн, если такой судья осуществляет правосудие в местном суде, в котором среднее количество дней, необходимых для рассмотрения дел, превышает средний показатель по Украине, определенный ГСА.

Эту доплату предлагается запустить со дня опубликования Советом судей перечня местных судов, в которых количество дней, необходимых для рассмотрения дел и материалов, поступивших в ІV квартале 2024 года, превышает средний показатель по Украине, но не позднее 1 февраля 2025 года.

Авторы законопроекта не определяют, могут ли судьи получать все эти три вида доплат одновременно.

Таким образом, судья, работающий на территории активных боевых действий, если в его суде превышен средний показатель разбирательства, сможет получить 42 040 грн доплаты.

Впрочем, в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады высказали замечания по части предложения доплаты за нагрузку, учитывая нереалистичность рекомендованных решением ВСП еще с 2020 года показателей средней продолжительности рассмотрения судебных дел.

Напомним, в свое время эти показатели разрабатывались с участием экспертов Агентства США по международному развитию (USAID) и вызвали немало замечаний из-за их нереалистичности. На рассмотрение всего уголовного дела судьям дается 9 часов, целого гражданского дела – менее 5 часов.

«В целом, разделяя идею по установлению соответствующих доплат на основе четких критериев, одновременно, на наш взгляд, предлагаемый подход выглядит дискуссионным. Ведь решением ВСП «О результатах исследования определения нормативов времени на рассмотрение судебных дел различных категорий» от 24.11.2020 №3237/0/15-20 рекомендовано ГСА и ССУ применять показатели средней продолжительности рассмотрения судебных дел при принятии решений и осуществлении мероприятий по организационному обеспечению деятельности судов.

Среднее время рассмотрения дел и материалов местными общими судами определено в 342 минуты.

В частности, для уголовных производств – 547 минут, административного судопроизводства – 379 минут, гражданского судопроизводства – 287 минут, дел об административных правонарушениях – 130 минут.

При этом на официальном веб-сайте Судебной власти Украины указано, что «показатели среднего времени, необходимого для рассмотрения судебных дел, могут быть использованы для определения нормативной численности судей и служат основанием для определения приоритетов финансового обеспечения судебной власти».

Учитывая это, считаем, что указанные выше показатели средней продолжительности рассмотрения судебных дел вряд ли могут служить объективным критерием для отнесения определенного местного суда (а не конкретных судей, учитывая их нагрузку) к категории имеющих право на соответствующее «дофинансирование».

Тем более, учитывая, что значительное количество местных судов недоукомплектовано судьями.

В частности, по состоянию на 9.12.2024 из 4956 должностей судей местных судов вакантны 1197 должностей.

Ведь в таких судах, где не хватает судей, среднее время рассмотрения дел и материалов будет априори больше по сравнению со средним показателем по Украине. Кроме того, введение в раздел XII Закона соответствующих положений создает предпосылки для умышленного затягивания судьями рассмотрения соответствующих судебных дел с целью получения предложенных в проекте специальных доплат», - отметили в ГНЭУ.

Автор: Наталя Мамченко

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