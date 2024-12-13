Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект про три види доплат суддям, але є нюанс

У ГНЕУ Верховної Ради зауважили, що через нереалістичність затверджених в 2020 році показників середнього часу для розгляду справ, як, наприклад, всього 9 год на розгляд цілої кримінальної справи, норма про спеціальну доплату за навантаження може виявитися недієвою.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №12244-1 щодо виплати суддям місцевих судів спеціальних доплат. Тобто, про доплати суддям першої інстанції, в яких «голий» оклад наразі становить біля 63 тисяч грн, що нижче за оклади у деяких органах виконавчої влади.

Опцію спеціальної доплати, нагадаємо, запропонував Мінфін. Відповідно, вона з’явилася у статті 41 Закону про Державний бюджет на 2025 рік, але запрацює лише після прийняття відповідного окремого законопроекту.

Нагадаємо, у статті 41 прописали, що судді місцевого суду в межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісяця виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді. Тобто, 10,5 тисяч грн (бо для суддів працює «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн).

Втім, автори законопроекту №12244-1 вирішили піти трохи далі і запропонувати ще й інші види спеціальних доплат, окрім тої, про яку йдеться в бюджеті.

Йдеться про запровадження спеціальних доплат, пов’язаних із понаднормовим навантаженням, та здійсненням правосуддя на територіях активних бойових дій чи територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого у Кабміном.

Для досягнення вказаної мети у проекті пропонується розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про судоустрій і статус суддів» доповнити новими пунктами 63-66.

Так, пропонується установити, що у 2025 році всім суддям місцевих судів щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів (ПМ) для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді. Це 10 510 грн. Власне, саме таку доплату і передбачили в законі про бюджет на наступний рік.

Додатково, у п. 64 проекту автори пропонують, щоб у 2025 році судді місцевого суду щомісячно виплачувалася спеціальна доплата у розмірі 5 ПМ – тобто 10 510 грн, якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, в якому «середня кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у попередньому звітному кварталі, перевищує середній показник по Україні, визначений Державною судовою адміністрацією України відповідно до показників середньої тривалості розгляду судових справ, рекомендованих рішенням Вищої ради правосуддя №3237/0/15-20 від 24.11.2020 року».

Перелік таких місцевих судів щоквартально затверджується рішенням Ради суддів України за поданням ДСА та за погодженням із ВРП.

Крім того, пропонується установити, що у 2025 році судді щомісячно виплачується спеціальна доплата:

1) у розмірі 10 ПМ, тобто, 21 020 грн – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого у встановленому Кабміном порядку;

2) у розмірі 5 ПМ, тобто, 10 510 грн – якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях можливих бойових дій для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого у встановленому Кабміном порядку.

Всі перелічені спеціальні доплати є тимчасовими, не вважаються складовими суддівської винагороди, не застосовуються для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливають на нього.

Пропонується, аби закон був введений в дію з 1 січня 2025 року, крім пункту 64, який передбачає доплату у 10 510 грн, якщо такий суддя здійснює правосуддя у місцевому суді, в якому середня кількість днів, необхідних для розгляду справ, перевищує середній показник по Україні, визначений ДСА.

Цю доплату пропонується запустити з дня опублікування Радою суддів переліку місцевих судів, в яких кількість днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів, що надійшли у ІV кварталі 2024 року, перевищує середній показник по Україні, але не пізніше 1 лютого 2025 року.

Автори законопроекту не визначають, чи можуть судді отримувати всі ці три види доплат одночасно.

Таким чином, суддя, який працює на території активних бойових дій, якщо в його суді перевищено середній показник розгляду, зможе отримати 42 040 грн доплати.

Втім, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради висловили зауваження в частині пропозиції доплати за навантаження, з огляду на нереалістичність рекомендованих рішенням ВРП ще від 2020 року показників середньої тривалості розгляду судових справ.

Нагадаємо, свого часу ці показники розроблялися за участі експертів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і викликали чимало зауважень через їх нереалістичність. На розгляд всієї кримінальної справи суддям дається 9 годин, цілої цивільної справи – менше 5 годин.

«У цілому поділяючи ідею щодо встановлення відповідних доплат на основі чітких критеріїв, одночасно, на наш погляд, пропонований підхід виглядає дискусійним. Адже рішенням ВРП «Про результати дослідження щодо визначення нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій» від 24.11.2020 №3237/0/15-20 рекомендовано ДСА та РСУ застосовувати показники середньої тривалості розгляду судових справ при ухваленні рішень та здійсненні заходів з питань організаційного забезпечення діяльності судів.

Так, середній час розгляду справ та матеріалів місцевими загальними судами визначено у 342 хвилини.

Зокрема, для кримінальних проваджень – 547 хвилин, адміністративного судочинства – 379 хвилин, цивільного судочинства – 287 хвилин, справ про адміністративні правопорушення – 130 хвилин.

При цьому, на офіційному веб-сайті Судової влади України зазначено, що «показники середнього часу, необхідного для розгляду судових справ, можуть бути використані для визначення нормативної чисельності суддів та слугувати підставою для визначення пріоритетів фінансового забезпечення судової влади»

З огляду на це, вважаємо, що зазначені вище показники середньої тривалості розгляду судових справ навряд чи можуть слугувати об’єктивним критерієм для віднесення певного місцевого суду (а не конкретних суддів, враховуючи їх навантаження) до категорії тих, що матимуть право на відповідне «дофінансування».

Тим більше враховуючи, що значна кількість місцевих судів недоукомплектована суддями.

Зокрема, станом на 9.12.2024 із 4956 посад суддів місцевих судів вакантними є 1197 посад.

Адже в таких судах, де не вистачає суддів, середній час розгляду справ та матеріалів буде апріорі більшим, у порівнянні із середнім показником по Україні. Окрім того, запровадження до розділу ХІІ Закону відповідних положень створює передумови для умисного затягування суддями розгляду відповідних судових справ з метою отримання запропонованих у проекті спеціальних доплат» - зазначили у ГНЕУ.

Автор: Наталя Мамченко

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