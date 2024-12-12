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Владимир Зеленский посетил новооткрытую подземную школу в Запорожье

19:41, 12 декабря 2024
В Запорожье открыли первую подземную школу, которая обеспечит обучение до 1000 учеников.
Владимир Зеленский посетил новооткрытую подземную школу в Запорожье
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил новооткрытую подземную школу в Запорожье, где в безопасных условиях могут учиться до 1000 учеников в две смены. Этот проект, который стал первым подземным учебным заведением в области, реализован при поддержке ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки Украины. Строительство продолжалось шесть месяцев. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Школа оснащена всем необходимым для автономного функционирования: есть водоснабжение, электричество, пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и вентиляции. В классах установлено интерактивное оборудование и новая мебель. Для учеников созданы комфортные условия - есть игровая комната, зона отдыха, буфет и медпункт.

Во время своего визита Президент осмотрел школу, побывал на уроке и пообщался с детьми, узнав их впечатления от нового заведения и любимые предметы. «Поздравляю вас с возможностью общаться, видеть друг друга и учиться», - сказал Зеленский.

В Запорожской области сейчас ведется строительство еще 10 подземных школ, что позволит обеспечить безопасное обучение более 8 тысячам детей.

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