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Володимир Зеленський відвідав нововідкриту підземну школу в Запоріжжі

19:41, 12 грудня 2024
В Запоріжжі відкрили першу підземну школу, яка забезпечить навчання до 1000 учнів.
Володимир Зеленський відвідав нововідкриту підземну школу в Запоріжжі
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський відвідав нововідкриту підземну школу в Запоріжжі, де в безпечних умовах можуть навчатися до 1000 учнів у дві зміни. Цей проект, який став першим підземним навчальним закладом в області, реалізовано за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки України. Будівництво тривало шість місяців. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Школа оснащена всім необхідним для автономного функціонування: є водопостачання, електрика, пожежна сигналізація, системи відеоспостереження та вентиляції. У класах встановлено інтерактивне обладнання та нові меблі. Для учнів створені комфортні умови — є ігрова кімната, зона відпочинку, буфет та медпункт.

Під час свого візиту Президент оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми, дізнавшись їхні враження від нового закладу та улюблені предмети. «Вітаю вас із можливістю спілкуватися, бачити одне одного та навчатися», — сказав Зеленський.

У Запорізькій області наразі ведеться будівництво ще 10 підземних шкіл, що дозволить забезпечити безпечне навчання понад 8 тисячам дітей.

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