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Урсула фон дер Ляєн очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

19:14, 12 грудня 2024
Forbes назвав Урсулу фон дер Ляєн найвпливовішою жінкою світу вдруге поспіль.
Урсула фон дер Ляєн очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes
Фото: ArmyInform
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вдруге поспіль очолила рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes. Як перша жінка на посаді голови Європейської комісії, вона керує законодавчими процесами для понад 450 мільйонів європейців. Цього року фон дер Ляєн була знову обрана на свою посаду і відзначила, що одним із її головних завдань є зміцнення європейської демократії.

Друге місце в рейтингу посіла Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку. Як перша жінка на цій посаді, вона зіткнулася з викликами забезпечення економічного зростання в умовах високої інфляції. Лагард також підкреслила необхідність гендерної реформи в фінансовій індустрії, звертаючи увагу на «групове мислення» в основних інституціях, що домінуються чоловіками.

Третє місце зайняла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка є першою жінкою на цій посаді в історії країни. Мелоні також є лідеркою правої партії «Брати Італії» і підтримала реформу, яка дозволяє проводити вибори прем'єр-міністра, що сприятиме зниженню політичної нестабільності в Італії.

До списку також потрапили співачки Тейлор Свіфт, Бейонсе та Ріанна.

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