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ЮНЕСКО включило «Бабин Яр» та Одеський літературний музей до списку культурних цінностей

21:20, 12 грудня 2024
Ще два українські культурні об'єкти потрапили до Міжнародного списку під посиленим захистом ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО включило «Бабин Яр» та Одеський літературний музей до списку культурних цінностей
Фото: Getty Images
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ЮНЕСКО включило Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Одеський літературний музей до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відповідне рішення ухвалили під час 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Зараз у цьому списку вже перебувають 27 об’єктів культурної спадщини України, більшість із яких також внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Мінкульті повідомили, що станом на 1022-й день війни задокументовано 1222 випадки руйнування об’єктів культурної спадщини. «Щодня Росія пошкоджує більше одного об’єкта. Це не просто фізичні руйнування, а спроба стерти ідентичність та історію нашої нації», – зазначили у відомстві.

На засіданні також обговорили міжнародну підтримку України, охорону культурної спадщини та ретроспективну інвентаризацію об’єктів, включених до списку.

Україна продовжує працювати над збереженням культурної спадщини в умовах російської агресії, залучаючи міжнародні інституції для її захисту.

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Київ Одеса Міністерство культури, молоді та спорту ЮНЕСКО

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