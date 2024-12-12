ЮНЕСКО включило «Бабий Яр» и Одесский литературный музей в список культурных ценностей

Еще два украинских культурных объекта попали в Международный список под усиленной защитой ЮНЕСКО.

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ЮНЕСКО включило Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» и Одесский литературный музей в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Соответствующее решение приняли во время 19-го заседания Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Сейчас в этом списке уже находятся 27 объектов культурного наследия Украины, большинство из которых также внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Минкульте сообщили, что по состоянию на 1022-й день войны задокументировано 1222 случая разрушения объектов культурного наследия. «Ежедневно Россия повреждает более одного объекта. Это не просто физические разрушения, а попытка стереть идентичность и историю нашей нации», - отметили в ведомстве.

На заседании также обсудили международную поддержку Украины, охрану культурного наследия и ретроспективную инвентаризацию объектов, включенных в список.

Украина продолжает работать над сохранением культурного наследия в условиях российской агрессии, привлекая международные институты для его защиты.

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