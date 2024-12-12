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Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат – законопроект рекомендовали принять в целом

19:45, 12 декабря 2024
Институт совещательной комнаты в судах отменят – комитет согласовал законопроект к принятию в целом.
Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат – законопроект рекомендовали принять в целом
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Комитет Верховной Рады по правовой политике 12 декабря рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об отмене института совещательной комнаты.

Среди причин, которую называют в Раде, недостаточное количество таких совещательных комнат и плохая обстановка, а также, что «это советский рудимент».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 30 октября парламент принял в первом чтении законопроект 9445 «об усовершенствовании принятия и провозглашения судебных решений».

Им предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения». Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие.

Предложено внести в ГПК, ХПК и КАСУ следующие изменения:

  • изъять положение о том, что после судебных прений суд выходит в совещательную комнату. Предлагается предусмотреть, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочном времени его провозглашения в этом же судебном заседании;
  • в исключительных случаях в зависимости от сложности дела суд может отложить принятие и провозглашение решения на срок не более десяти дней со дня перехода к принятию решения, объявив дату и время его провозглашения;
  • институт процессуального права «Тайна совещательной комнаты» сменяется на «Тайна принятия судебного решения». Устанавливается, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства дела и содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело. Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения.

Проектом также предложены изменения в порядке принятия судебных решений, а именно:

  • для постановления определений, оформляемых отдельным документом, суд объявляет перерыв;
  • определения, вынесенные судом без оформления отдельным документом, заносятся в протокол судебного заседания. Суд может оформить такие определения отдельным документом по окончании судебного заседания.

Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов по «совещательной комнате».

Кроме того, собираются изъять понятие «совещательной комнаты» из Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об админправонарушениях. Соответствующий законопроект 9446 вносили глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.

Автор: Наталя Мамченко

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