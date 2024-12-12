Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат – законопроект рекомендовали принять в целом

Комитет Верховной Рады по правовой политике 12 декабря рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об отмене института совещательной комнаты.
Среди причин, которую называют в Раде, недостаточное количество таких совещательных комнат и плохая обстановка, а также, что «это советский рудимент».
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 30 октября парламент принял в первом чтении законопроект 9445 «об усовершенствовании принятия и провозглашения судебных решений».
Им предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения». Авторами проекта выступают народные депутаты Денис Маслов, Сергей Ионушас, Роман Бабий, Николай Стефанчук и другие.
Предложено внести в ГПК, ХПК и КАСУ следующие изменения:
Проектом также предложены изменения в порядке принятия судебных решений, а именно:
Также предложено изъять все положения соответствующих процессуальных кодексов по «совещательной комнате».
Кроме того, собираются изъять понятие «совещательной комнаты» из Уголовного процессуального кодекса и Кодекса об админправонарушениях. Соответствующий законопроект 9446 вносили глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов и председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Напомним, в настоящее время в УПК установлено, что приговор выносится в совещательной комнате составом суда, который осуществлял судебное разбирательство.
Автор: Наталя Мамченко
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