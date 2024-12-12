Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Інститут нарадчої кімнати у судах скасують – комітет погодив законопроект до прийняття в цілому.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати.

Серед причин, яку називають у Раді, недостатня кількість таких нарадчих кімнати та погана облаштованість, а також, що «це радянський рудимент».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 жовтня парламент прийняв в першому читанні законопроект 9445 «щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень».

Ним пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Авторами проекту виступають народні депутати Денис Маслов, Сергій Іонушас, Роман Бабій, Микола Стефанчук та інші.

Запропоновано внести до ЦПК, ГПК та КАСУ наступні зміни:

вилучити положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Натомість пропонується передбачити, що після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення рішення та орієнтовний час його проголошення в цьому самому судовому засіданні;

у виняткових випадках залежно від складності справи суд може відкласти ухвалення та проголошення рішення на строк не більш як на десять днів з дня переходу до ухвалення рішення, оголосивши дату та час його проголошення;

інститут процесуального права «Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «Таємниця ухвалення судового рішення». Встановлюється, що під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу. Втручання в процес ухвалення судом судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення.

Проектом також запропоновано зміни до порядку ухвалення судових рішень, а саме:

для постановлення ухвал, що оформлюються окремим документом, суд оголошує перерву;

ухвали, постановлені судом без оформлення окремим документом, заносяться до протоколу судового засідання. Суд може оформити такі ухвали окремим документом після закінчення судового засідання.

Також запропоновано вилучити всі положення відповідних процесуальних кодексів щодо «нарадчої кімнати».

Крім того, збираються вилучити поняття «нарадчої кімнати» з Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адмінправопорушення. Відповідний законопроект 9446 вносили голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов та голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Нагадаємо, наразі у КПК встановлено, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Автор: Наталя Мамченко

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