Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 12 грудня рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати.
Серед причин, яку називають у Раді, недостатня кількість таких нарадчих кімнати та погана облаштованість, а також, що «це радянський рудимент».
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 жовтня парламент прийняв в першому читанні законопроект 9445 «щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень».
Ним пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Авторами проекту виступають народні депутати Денис Маслов, Сергій Іонушас, Роман Бабій, Микола Стефанчук та інші.
Запропоновано внести до ЦПК, ГПК та КАСУ наступні зміни:
Проектом також запропоновано зміни до порядку ухвалення судових рішень, а саме:
Також запропоновано вилучити всі положення відповідних процесуальних кодексів щодо «нарадчої кімнати».
Крім того, збираються вилучити поняття «нарадчої кімнати» з Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адмінправопорушення. Відповідний законопроект 9446 вносили голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов та голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. Нагадаємо, наразі у КПК встановлено, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.
Автор: Наталя Мамченко
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