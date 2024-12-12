Бригади мають отримувати кошти на самостійну закупівлю дронів – Володимир Зеленський

За словами Президента, кошти на дрони мають бути спрямовані безпосередньо до бойових бригад.

Фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бойові бригади повинні мати пряме фінансування для самостійної закупівлі безпілотників, виходячи з їхніх потреб. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Бойова бригада - часто це найкращий інструктор. Дуже правильна річ - це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони - саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що робота з безпілотниками повинна бути гнучкою та адаптуватися до розвитку бойової ситуації.

Ініціатива спрямована на підвищення ефективності українських військових підрозділів у боротьбі проти російської агресії та посилення їхньої автономності у забезпеченні необхідним обладнанням.

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