В Україну намагались ввезти партію незадекларованих iPhone 14, 15 та 16 Pro Max

На кордоні з Польщею виявили партію незадекларованих ґаджетів А-бренду.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у двох випадках незадекларовану техніку Apple. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що у першому випадку водій намагався провезти гаджети до Тернополя, сховавши їх серед особистих речей у салоні авто Volkswagen.

За словами 40-річного уродженця Тернопільщини, 10 «айфонів» серії 11, 13, 14, 15 Pro та Pro Max він забрав у Чехії та мав доставити в Тернопіль. Водночас чоловік стверджував, що не знав про вміст пакунка, який перевозив.

У другому випадку, у цьому ж пункті пропуску, спільна оглядова група виявила у 52-річної жительки Львівщини 35 смартфонів Apple. Вісім одиниць 16 Pro Max та 27 телефонів 16 Pro жінка несла у ручній поклажі.

«Сума виявленого перевищила 2 млн. гривень. Працівники митниці незадекларований товар вилучили та склали протокол про порушення митних правил», - заявили прикордонники.

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