В Украину пытались ввезти партию незадекларированных iPhone 14, 15 и 16 Pro Max

На границе с Польшей была обнаружена партия незадекларированных гаджетов А-бренда.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На границе с Польшей в пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили в двух случаях незадекларированную технику Apple. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в первом случае водитель пытался провезти гаджеты в Тернополь, спрятав их среди личных вещей в салоне Volkswagen.

По словам 40-летнего уроженца Тернопольщины, 10 «айфонов» серии 11, 13, 14, 15 Pro и Pro Max он забрал в Чехии и должен был доставить в Тернополь. В то же время мужчина утверждал, что не знал о содержании перевозимого пакета.

Во втором случае, в этом же пункте пропуска, у 52-летней жительницы Львовщины обнаружили 35 смартфонов Apple. Восемь единиц 16 Pro Max и 27 телефонов 16 Pro женщина несла в ручной клади.

«Сумма обнаруженного превысила 2 млн. гривен. Сотрудники таможни незадекларированный товар изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил», - заявили пограничники.

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