Бригады должны получать средства на самостоятельную закупку дронов – Владимир Зеленский

По словам Президента, средства на дроны должны быть направлены непосредственно в боевые бригады.

Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые бригады должны иметь прямое финансирование для самостоятельной закупки беспилотников, исходя из их потребностей. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Боевая бригада – часто это лучший инструктор. Очень правильная вещь – это средства прямо в бригады, чтобы они по своему усмотрению покупали дроны - именно какие им нужны. Средства мы увеличиваем», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что работа с беспилотниками должна быть гибкой и адаптироваться к развитию боевой ситуации.

Инициатива направлена на повышение эффективности украинских военных подразделений в борьбе против российской агрессии и усиление их автономности в обеспечении необходимым оборудованием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.