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Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

19:14, 12 декабря 2024
Forbes назвал Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной мира второй раз подряд.
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
Фото: ArmyInform
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен второй раз подряд возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Как первая женщина на посту председателя Европейской комиссии, она руководит законодательными процессами для более 450 миллионов европейцев. В этом году фон дер Ляйен была вновь избрана на свою должность и отметила, что одной из ее главных задач является укрепление европейской демократии.

Второе место в рейтинге заняла Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка. Как первая женщина на этом посту, она столкнулась с вызовами обеспечения экономического роста в условиях высокой инфляции. Лагард также подчеркнула необходимость гендерной реформы в финансовой индустрии, обращая внимание на «групповое мышление» в основных институтах, доминируемых мужчинами.

Третье место заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является первой женщиной на этом посту в истории страны. Мелони также является лидером правой партии «Братья Италии» и поддержала реформу, которая позволяет проводить выборы премьер-министра, что будет способствовать снижению политической нестабильности в Италии.

В список также попали певицы Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианна.

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