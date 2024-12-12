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Румунія схвалила законопроект про збивання дронів, що порушують повітряний простір

21:10, 12 грудня 2024
Законопроект дозволяє збивати дрони, що загрожують національній безпеці.
Румунія схвалила законопроект про збивання дронів, що порушують повітряний простір
Фото: censor.net
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Уряд Румунії схвалив законопроект Міністерства оборони, який дозволяє збивати дрони, що порушують національний повітряний простір. Як повідомив речник уряду Міхай Константин, законопроект посилює контроль над використанням повітряного простору та регулює діяльність дронів і інших літальних апаратів, повідомляє Digi24.

Документ визначає кілька ситуацій, коли літальні апарати можуть бути визнані порушниками повітряного простору Румунії, зокрема у випадках відхилення від узгодженого маршруту або загрози для органів влади. Законопроєкт передбачає різні заходи протидії, від перехоплення до знерухомлення чи знищення порушників.

Рішення про збивання літальних апаратів прийматимуть посадовці, уповноважені на це Вищою радою національної оборони Румунії. Для набуття чинності, законопроект ще має бути ухвалений парламентом і підписаний президентом.

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законопроект війна Румунія

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