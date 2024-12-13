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Адміністрації колоній зобов’яжуть при накладенні стягнення не пізніше 24 годин надати засудженому можливість повідомити про це захисника

08:50, 13 грудня 2024
Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення права ув’язнених та засуджених на безоплатну правничу допомогу при застосуванні дисциплінарних стягнень.
Адміністрації колоній зобов’яжуть при накладенні стягнення не пізніше 24 годин надати засудженому можливість повідомити про це захисника
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Верховній Раді рекомендують прийняти за основу законопроект 12073 щодо забезпечення права ув’язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги. Відповідне рішення 12 грудня ухвалив Комітет з питань правової політики.

Так, у Кримінально-виконавчому кодексі пропонується встановити, що при накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії зобов’язана невідкладно, але не пізніше 24 годин, надати йому можливість у встановленому порядку повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Наразі такий строк в 24 години не встановлено, а прописано просто, що «надається» така можливість.

Також передбачається, що якщо особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, не має доступу до адвоката або фахівця в галузі права, адміністрація установи виконання покарання зобов’язана невідкладно, але не пізніше 24 годин, надати йому можливість звернутися за отриманням правничої допомоги до суб’єктів надання такої допомоги. У такому випадку дисциплінарна комісія зобов’язана зупинити дисциплінарне провадження до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Зупинення дисциплінарного провадження зупиняє перебіг строку накладення стягнення.

Відповідно і в законі про безоплатну правничу допомогу встановлюється, що у разі отримання від адміністрації установи виконання покарань звернення осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги, для здійснення представництва її інтересів під час засідання дисциплінарної комісії центр з надання безоплатної правничої допомоги зобов’язаний негайно прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Як зазначають депутати, до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини протягом травня – липня 2024 року надходили звернення щодо порушення адміністрацією державної установи «Роменська виправна колонія (№ 56)» права засудженого на професійну правничу допомогу в частині своєчасного забезпечення надання безоплатної правничої допомоги при застосуванні адміністрацією установи виконання покарань заходів стягнення.

Систематичне виявлення порушень стало поштовхом до формування Уповноваженим Дмитром Лубінцем пропозицій, які викладені у даному законопроекті.

Таким чином, законопроектом пропонується внести зміни до окремих статей КВК та Закону «Про безоплатну правничу допомогу», передбачивши обов’язок адміністрації колонії при накладенні стягнення на засудженого невідкладно, але не пізніше 24 годин, надати йому можливість повідомити про це адвоката або інших фахівців у галузі права; дисциплінарна комісія зобов’язана буде зупинити дисциплінарне провадження до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги; зупинення дисциплінарного провадження зупиняє перебіг строку накладення стягнення.

Автор: Наталя Мамченко

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Адміністрації колоній зобов’яжуть при накладенні стягнення не пізніше 24 годин надати засудженому можливість повідомити про це захисника

Верховна Рада розгляне законопроект щодо забезпечення права ув’язнених та засуджених на безоплатну правничу допомогу при застосуванні дисциплінарних стягнень.

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