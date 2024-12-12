Збірка «Мої жінки» Юлії Ілюхи здобула премію «Книга року BBC 2024»

Переможці отримали £1 000 та визнання серед 40 книг.

Фото: chytomo

Збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи, видана видавництвом «Білка», стала переможцем престижної премії «Книга року BBC 2024». Вона розповідає історії жінок про їхній досвід життя під час війни.

У номінації «Дитяча книга року» перемогла збірка казок Грасі Олійко «І ніякі це не вигадки», видана «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». У категорії «Есеїстика» перше місце отримав Юрій Рокецький з біографічним романом «Всьо чотко!» про Сергія Кузьмінського і «Братів Гадюкіних», виданим «Наш Формат».

Цьогоріч журі обирало переможців серед 40 книг. Церемонія нагородження відбулася у книгарні-кавʼярні «Сенс» у Києві. Переможці кожної категорії отримали премію в розмірі £1 000 (в гривнях), а видавці зможуть використовувати логотип премії на наступних виданнях.

Також було оголошено двох переможців конкурсу читацьких рецензій: Андрія Шолтеса за рецензію на книжку Павла Паштета Белянського «Битись не можна відступити» та Ірину Власенко за рецензію на «Пісню відкритого шляху» Артема Чеха.

Премія «Книга року BBC» відзначає 20-річчя і проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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