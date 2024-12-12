Сборник «Мои женщины» Юлии Илюхи получила премию «Книга года BBC 2024»

Победители получили £1 000 и признание среди 40 книг.

Фото: chytomo

Сборник короткой прозы «Мои женщины» Юлии Илюхи, изданный издательством «Билка», стал победителем престижной премии «Книга года BBC 2024». Она рассказывает истории женщин об их опыте жизни во время войны.

В номинации «Детская книга года» победил сборник сказок Граси Олийко «И никакие это не выдумки», изданный «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». В категории «Эссеистика» первое место получил Юрий Рокецкий с биографическим романом «Всьо чотко!» о Сергее Кузьминском и «Братьях Гадюкиных», изданным «Наш Формат».

В этом году жюри выбирало победителей среди 40 книг. Церемония награждения состоялась в книжном магазине-кофейне «Сенс» в Киеве. Победители каждой категории получили премию в размере £1 000 (в гривнах), а издатели смогут использовать логотип премии на следующих изданиях.

Также были объявлены два победителя конкурса читательских рецензий: Андрея Шолтеса за рецензию на книгу Павла Паштета Белянского «Биться нельзя отступить» и Ирину Власенко за рецензию на «Песню открытого пути» Артема Чеха.

Премия «Книга года BBC» отмечает 20-летие и проходит в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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