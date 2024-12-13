В Донецкой области чиновник одной из воинских частей заставлял подчиненных работать на свою семью — ГБР

Военные осуществляли строительные работы, работали в киоске и отдавали фигуранту часть боевых выплат.

В Донецкой области разоблачили заместителя начальника подразделения одной из воинских частей, который заставлял подчиненных работать на свою семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, начиная с января 2023 года четверо военнослужащих осуществляли строительные и другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения, а также работали в киоске, принадлежащем супруге должностного лица. Жена при этом контролировала и координировала работу военных.

В случае отказа работать заместитель начальника угрожал военнослужащим отправить их на передовую без соответствующей подготовки.

«Военнослужащие, работавшие разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Львиную долю выплат они отдавали своему «работодателю», отдельно их трудовая деятельность на семью должностного лица не оплачивалась», — указали в ДБР.

Правоохранители провели ряд обысков, в том числе по месту жительства заместителя начальника подразделения, в ходе которых изъяты средства, документы, черновые записи и другое имущество, что может свидетельствовать о незаконной деятельности должностного лица.

Предустановленная сумма ущерба государству составляет более 3 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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