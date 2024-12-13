На Донеччині посадовець однієї з військових частин примушував підлеглих працювати на свою родину — ДБР

Військові здійснювали будівельні роботи, працювали в кіоску та віддавали фігуранту частину бойових виплат.

На Донеччині викрили заступника начальника підрозділу однієї з військових частин, який примушував підлеглих працювати на свою родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.

У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.

«Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Левову частку виплат вони віддавали своєму «роботодавцю», окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася», — вказали в ДБР.

Правоохоронці провели низку обшуків, в тому числі за місцем мешкання заступника начальника підрозділу, під час яких вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.

Попередньо встановлена сума збитків державі складає понад 3 млн гривень.

Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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