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На Тернопільщині реставратор храму отримав три роки позбавлення волі за відмову мобілізації

13:18, 13 грудня 2024
Чоловік отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.
На Тернопільщині реставратор храму отримав три роки позбавлення волі за відмову мобілізації
Фото: risu.ua
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Гусятинський районний суд Тернопільської області засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Як зазначено у вироку суду, обвинувачений у червні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і був визнаний придатним до служби. Проте, отримавши повістку, він не з'явився до Територіального центру комплектування (ТЦК).

На суді чоловік заперечував свою провину, стверджуючи, що не може служити через стан здоров'я. Серед його діагнозів: остеоартроз лівого колінного суглоба І ступеня та деформація грудної клітини І ступеня. Однак за висновком ВЛК ці захворювання не перешкоджають мобілізації.

Під час розгляду справи вікарій Церкви Святого Антонія РКЦ заявив, що підсудний займався реставрацією костелу та допомагає хворій матері. За його словами, обвинувачений також має проблеми зі здоров'ям.

Суд, вивчивши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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