ВККС відклала проведення співбесід із двома суддями

Стосовно одного судді Комісія оголосила перерву.

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12 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Мудрецький Роман Володимирович - Дніпровський апеляційний суд - відкладено

Фаркош Юлія Анатоліївна - Печерський районний суд міста Києва - відкладено

Куцаров Віталій Іванович - Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області - перерва до 16.01.2025.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю.

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