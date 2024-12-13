ВККС отложила проведение собеседований с двумя судьями

12 декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания трех судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Мудрецкий Роман Владимирович – Днепровский апелляционный суд – отложен
Фаркош Юлия Анатольевна – Печерский районный суд города Киева – отложен
Куцаров Виталий Иванович – Очаковский горрайонный суд Николаевской области – перерыв до 16.01.2025.
Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должность судью.
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