ВККС отложила проведение собеседований с двумя судьями

В отношении одного судьи Комиссия объявила перерыв.

12 декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определяла результаты квалификационного оценивания трех судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Мудрецкий Роман Владимирович – Днепровский апелляционный суд – отложен

Фаркош Юлия Анатольевна – Печерский районный суд города Киева – отложен

Куцаров Виталий Иванович – Очаковский горрайонный суд Николаевской области – перерыв до 16.01.2025.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должность судью.

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