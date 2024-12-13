Сотрудницу Букингемского дворца арестовали за драку на рождественской вечеринке в баре

Сотрудница Букингемского дворца провела ночь в полицейской камере.

Фото: The Sun

24-летняя сотрудница Букингемского дворца провела ночь в полицейском участке после инцидента на рождественской вечеринке в баре All Bar One, где праздновали около 50 работников королевской резиденции. Вечеринка началась во дворце, а затем продолжилась на Виктория-стрит.

По данным The Sun, конфликт возник, когда одна из участниц вечера ударила кулаком менеджера бара, а затем начала швырять бокалы. Коллеги пытались успокоить ее, но безуспешно, и полиция была вынуждена вмешаться, арестовав женщину.

Очевидцы описывают инцидент как чрезвычайно агрессивный. «Я никогда не видел, чтобы кто-то так сходил с ума во время ночного отдыха. Она была на другом уровне», - сказал один из них.

Задержанную обвиняют в нападении, нанесении ущерба, нарушении общественного порядка и пьянстве. Она провела ночь в камере, а на следующий день получила штраф за нарушение порядка.

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что инцидент произошел после вечеринки, организованной за пределами дворца. Он подчеркнул, что факты будут тщательно расследованы, и к виновным сотрудникам будут применены дисциплинарные меры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.