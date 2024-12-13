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Співробітницю Букінгемського палацу арештували за бійку на різдвяній вечірці в барі

16:35, 13 грудня 2024
Співробітниця Букінгемського палацу провела ніч у поліцейській камері.
Співробітницю Букінгемського палацу арештували за бійку на різдвяній вечірці в барі
Фото: The Sun
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24-річна співробітниця Букінгемського палацу провела ніч у поліцейській дільниці після інциденту на різдвяній вечірці в барі All Bar One, де святкували близько 50 працівників королівської резиденції. Вечірка почалася в палаці, а потім продовжилась на Вікторія-стріт.

За даними The Sun, конфлікт виник, коли одна з учасниць вечора вдарила кулаком менеджера бару, а потім почала жбурляти келихи. Колеги намагалися заспокоїти її, але безуспішно, і поліція була змушена втрутитися, арештувавши жінку.

Очевидці описують інцидент як надзвичайно агресивний. «Я ніколи не бачив, щоб хтось так божеволів під час нічного відпочинку. Вона була на іншому рівні», — сказав один з них.

Затриману звинувачують в нападі, завданні шкоди, порушенні громадського порядку та пияцтві. Вона провела ніч у камері, а наступного дня отримала штраф за порушення порядку.

Представник Букінгемського палацу підтвердив, що інцидент стався після вечірки, організованої за межами палацу. Він підкреслив, що факти будуть ретельно розслідувані, і до винних співробітників будуть застосовані дисциплінарні заходи.

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