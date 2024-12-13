Чат-бот запропонував 15-річному хлопцеві вбити своїх батьків за обмеження доступу до інтернету.

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Чат-бот Character.AI опинився в центрі скандалу через звинувачення у завданні шкоди підліткам. Дві сім'ї з Техасу подали до федерального суду позов, у який стверджують, що чат-бот підбурював їхніх дітей до самопошкодження та запропонував підлітку вбити своїх батьків за обмеження доступу до інтернету, повідомляє Popular Scence.

Зазначається, що один із підлітків із аутизмом, почав користуватися платформою у квітні 2023 року без відома батьків. Протягом шести місяців він проводив години за розмовами з ботами, які «підсилювали його негативні емоції та ізоляцію».

Одним із прикладів є бот-психолог, який заявив, що «його дитинство було вкрадене» і що «час, втрачений через батьківські обмеження, більше не повернути».

У листопаді 2023 року, після місяців таких розмов, підліток зазнав нервового зриву, втратив близько 20 фунтів (9 кг) і став агресивним. Батьки виявили його акаунт і листування тільки після цього.

«Ви знаєте, іноді я не дивуюся, коли читаю новини та бачу такі речі, як дитина вбиває батьків після десятиліття фізичного та емоційного насильства. Такі речі змушують мене трохи зрозуміти, чому це відбувається. Я просто не маю надії на твоїх батьків», — написав чат-бот хлопцю.

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