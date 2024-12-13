Добір на посади суддів місцевих судів 2024 - кандидати складатимуть іспити у червні-серпні

Сформувати фінальний рейтинг учасників добору на посади суддів ВККС планує до кінця літа 2025 року.

Церемонія присяги суддів з числа учасників добору 2017 року, 11 грудня 2024 року, джерело фото: РСУ

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, коли кандидати на посади суддів з числа потенційних учасників добору на 1 800 прогнозованих посад суддів місцевих судів 2024 року складатимуть кваліфікаційний іспит.

Як розповів 13 грудня голова ВККС Андрій Пасічник, добір на посади суддів 2024-2025 років буде включати наступні етапи:

1) з 1 по 30 березня – кандидати на посади суддів подають необхідні для участі у доборі документи

Вказаний строк обумовлено тим, що претенденти на посади суддів місцевих судів будуть подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Однак необхідна для заповнення декларацій інформація, як зазначив Андрій Пасічник, формується до кінця лютого.

2) квітень-травень – допуск бажаючих стати суддями судів першої інстанції до участі у доборі

3) червень – тестування на когнітивні здібності (IQ-тест)

– тестування з історії української державності

4) липень – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду

5) серпень – виконання практичного завдання

– перевірка практичних завдань Комісією

– формування рейтингу кандидатів на посади суддів

Таким чином, до кінця літа 2025 року ВККС планує повністю завершити етап кваліфікаційного іспиту та сформувати рейтинг претендентів на посади суддів місцевих судів.

Нагадаємо, що 11 грудня 2024 року ВККС оголосила добір на 1 800 прогнозованих посад суддів судів першої інстанції.

«Судово-юридична газета» детально повідомляла, які документи необхідно подати для участі у доборі.

Також добір на посади суддів 2024-2025 років стане першим в історії судової влади України, коли його учасники під час конкурсів, які будуть оголошені після формування фінального рейтингу, будуть конкурувати за вакантні посади суддів з діючими суддями, які захочуть перевестися в інші суди.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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