На Харківщині прикордонники відбили спробу заходу російської ДРГ

Ворог відступив за лінію державного кордону.

На Харківщині прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Активність російських диверсантів наразі не така висока, як раніше. Водночас загроза залишається - в межах Сумської області, де найбільше таких випадків фіксувалось. Загроза є для Чернігівської області та для Харківщини. Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ, по якій було завдано ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону», - зазначив спікер.

За його словами, жодного прориву кордону з боку РФ ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було.

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