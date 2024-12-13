В Харьковской области пограничники отбили попытку захода российской ДРГ

Враг отступил за линию государственной границы.

В Харьковской области пограничники отбили попытку захода диверсионно-разведывательной группы. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Активность российских диверсантов пока не так высока, как раньше. В то же время угроза остается - в пределах Сумской области, где больше таких случаев фиксировалось. Угроза для Черниговской области и для Харьковщины. Именно в этой области на днях пограничники отразили попытку захода ДРГ, по которой было нанесено поражение, и враг отступил за линию государственной границы», - отметил спикер.

По его словам, никакого прорыва границы со стороны РФ ни в Сумской области, ни на других участках не было.

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