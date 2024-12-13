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В Житомирской области лесхоз загрязнил отходами 1,5 га земли и должен возместить более 1 млн грн убытков

20:45, 13 декабря 2024
Емильчинское лесное хозяйство загрязнило деревообрабатывающими отходами 1,5 гектаров земли лесного фонда.
В Житомирской области лесхоз загрязнил отходами 1,5 га земли и должен возместить более 1 млн грн убытков
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Прокуратура Житомирщины добилась взыскания с лесхоза более 1 млн грн причиненного вреда окружающей среде.

Установлено, что Емильчинское лесное хозяйство ГП "Леса Украины" засорило и загрязнило деревообрабатывающими отходами 1,5 га земли лесного фонда. В течение длительного времени на этой территории накапливались опилки, остававшиеся после обработки древесины на производственном участке. На отдельных участках высота отходов достигала 3,5 м.

Согласно выводам судебной инженерно-экологической экспертизы, в лесных насаждениях было высыпано 52,5 тысячи кубометров отходов, что нанесло значительный ущерб.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск, сообщили в областной прокуратуре.

Таким образом, по решению суда лесное хозяйство должно возместить нанесенный ущерб в специальный фонд Емильчинского сельсовета и привести земельный участок в надлежащее состояние.

Также чиновник лесхоза привлечен к админответственности за нарушение действующего законодательства в сфере охраны окружающей природной среды.

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прокуратура Житомирская область земля загрязнение

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