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У Житомирській області лісгосп забруднив відходами 1,5 га землі і має відшкодувати понад 1 млн грн збитків

20:45, 13 грудня 2024
Ємільчинське лісове господарство забруднило деревообробними відходами 1,5 га землі лісового фонду.
У Житомирській області лісгосп забруднив відходами 1,5 га землі і має відшкодувати понад 1 млн грн збитків
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Прокуратура Житомирщини домоглася стягнення з лісгоспу понад 1 млн грн заподіяної довкіллю шкоди. 

Встановлено, що Ємільчинське лісове господарство ДП "Ліси України" засмітило і забруднило деревообробними відходами 1,5 га землі лісового фонду. Протягом тривалого часу на цій території накопичувалася тирса, що залишалася після обробки деревини на виробничій дільниці. На окремих ділянках висота відходів сягала 3,5 м. 

Згідно з висновками судової інженерно-екологічної експертизи, у лісових насадженнях було висипано 52,5 тисячі кубометрів відходів, що завдало значної шкоди.

Суд визнав вимоги прокуратури обґрунтованими і задовольнив позов, повідомили в обласній прокуратурі. 

Таким чином за рішенням суду лісове господарство має відшкодувати завдані збитки до спеціального фонду Ємільчинської селищної ради і привести земельну ділянку у належний стан.

Також посадовця лісгоспу притягнуто до адмінвідповідальності за порушення чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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прокуратура Житомирська область земля забруднення

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