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Верховний суд Нідерландів підтвердив відшкодування збитків «Нафтогазу» за експропріацію активів у Криму

16:17, 13 грудня 2024
Верховний суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу Росії – «Нафтогаз» отримає компенсацію за активи у Криму.
Верховний суд Нідерландів підтвердив відшкодування збитків «Нафтогазу» за експропріацію активів у Криму
Фото: ukrinform
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Верховний суд Королівства Нідерландів відхилив касаційну скаргу Російської Федерації щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу, яке передбачає відшкодування збитків за незаконну експропріацію активів групи «Нафтогаз» у Криму. Це вже друге і остаточне підтвердження законності рішення арбітражного трибуналу, зазначили в «Нафтогазі».

Т.в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак підкреслив, що це рішення зміцнює позицію компанії в процесах щодо стягнення заборгованості за захоплені активи. «Ми вдячні нашим юридичним радникам - Covington & Burling і NautaDutilh - за блискучу роботу. «Нафтогаз» на шляху відновлення справедливості», – додав він, висловивши подяку юридичним радникам за ефективну роботу.

Рішення арбітражу від 22 лютого 2019 року підтвердило, що Росія незаконно експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму, порушивши міжурядову угоду між Україною та РФ про захист інвестицій. Згодом, у липні 2022 року, Апеляційний суд Гааги також відхилив спробу Росії скасувати це рішення.

У квітні 2023 року трибунал ухвалив остаточне рішення, згідно з яким групі «Нафтогаз» була присуджена компенсація в розмірі близько 5 мільярдів доларів США. У «Нафтогазі» зазначили, що шанси Росії оскаржити рішення зменшуються після останнього рішення Верховного суду Нідерландів.

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Верховний Суд гроші Крим Нідерланди

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