Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Верховный суд Нидерландов подтвердил возмещение убытков «Нафтогаза» за экспроприацию активов в Крыму

16:17, 13 декабря 2024
Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России - «Нафтогаз» получит компенсацию за активы в Крыму.
Верховный суд Нидерландов подтвердил возмещение убытков «Нафтогаза» за экспроприацию активов в Крыму
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Королевства Нидерландов отклонил кассационную жалобу Российской Федерации об отмене частичного решения Гаагского арбитража, которое предусматривает возмещение убытков за незаконную экспроприацию активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Это уже второе и окончательное подтверждение законности решения арбитражного трибунала, отметили в «Нафтогазе».

Врио председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Роман Чумак подчеркнул, что это решение укрепляет позицию компании в процессах по взысканию задолженности за захваченные активы. «Мы благодарны нашим юридическим советникам - Covington & Burling и NautaDutilh - за блестящую работу. «Нафтогаз» на пути восстановления справедливости», - добавил он, выразив благодарность юридическим советникам за эффективную работу.

Решение арбитража от 22 февраля 2019 года подтвердило, что Россия незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза» в Крыму, нарушив межправительственное соглашение между Украиной и РФ о защите инвестиций. Впоследствии, в июле 2022 года, Апелляционный суд Гааги также отклонил попытку России отменить это решение.

В апреле 2023 года трибунал принял окончательное решение, согласно которому группе «Нафтогаз» была присуждена компенсация в размере около 5 миллиардов долларов США. В «Нафтогазе» отметили, что шансы России обжаловать решение уменьшаются после последнего решения Верховного суда Нидерландов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд деньги Крым Нидерланды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

Если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий и имеющем сверхурочную нагрузку, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к должностному окладу.

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения

Помощник судьи решил не начинать карьеру в Службе дисциплинарных инспекторов.

Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями

Правительство исключило ограничения по перемещению военнослужащих, проходящих службу в части менее 6 месяцев в отношении военнослужащих, впервые совершивших СЗЧ или дезертировавших.

Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича

Дробович уволен из председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием каденции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео