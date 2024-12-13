Верховный суд Нидерландов подтвердил возмещение убытков «Нафтогаза» за экспроприацию активов в Крыму

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России - «Нафтогаз» получит компенсацию за активы в Крыму.

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Верховный суд Королевства Нидерландов отклонил кассационную жалобу Российской Федерации об отмене частичного решения Гаагского арбитража, которое предусматривает возмещение убытков за незаконную экспроприацию активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Это уже второе и окончательное подтверждение законности решения арбитражного трибунала, отметили в «Нафтогазе».

Врио председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Роман Чумак подчеркнул, что это решение укрепляет позицию компании в процессах по взысканию задолженности за захваченные активы. «Мы благодарны нашим юридическим советникам - Covington & Burling и NautaDutilh - за блестящую работу. «Нафтогаз» на пути восстановления справедливости», - добавил он, выразив благодарность юридическим советникам за эффективную работу.

Решение арбитража от 22 февраля 2019 года подтвердило, что Россия незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза» в Крыму, нарушив межправительственное соглашение между Украиной и РФ о защите инвестиций. Впоследствии, в июле 2022 года, Апелляционный суд Гааги также отклонил попытку России отменить это решение.

В апреле 2023 года трибунал принял окончательное решение, согласно которому группе «Нафтогаз» была присуждена компенсация в размере около 5 миллиардов долларов США. В «Нафтогазе» отметили, что шансы России обжаловать решение уменьшаются после последнего решения Верховного суда Нидерландов.

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