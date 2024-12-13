Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Церемония присяги судей из числа участников отбора 2017 года, 11 декабря 2024 года, источник фото: Совет судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, когда кандидаты на должности судей из числа потенциальных участников отбора на 1 800 прогнозируемых должностей судей местных судов 2024 года будут сдавать квалификационный экзамен.

Как рассказал 13 декабря председатель ВККС Андрей Пасечник, отбор на должности судей 2024-2025 годов будет включать следующие этапы:

1) с 1 по 30 марта – кандидаты на должности судей подают необходимые для участия в отборе документы

Указанный срок обусловлен тем, что претенденты на должности судей местных судов будут подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Однако необходимая для заполнения деклараций информация, как отметил Андрей Пасечник, формируется до конца февраля.

2) апрель-май – допуск желающих стать судьями судов первой инстанции к участию в отборе

3) июнь – тестирование на когнитивные способности (IQ-тест)

– тестирование на знание истории украинской государственности

4) июль – тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда

5) август – выполнение практического задания

– проверка практических заданий Комиссией

– формирование рейтинга кандидатов на должности судей

Таким образом, до конца лета 2025 года ВККС планирует полностью завершить этап квалификационного экзамена и сформировать рейтинг претендентов на должности судей местных судов.

Напомним, что 11 декабря 2024 года ВККС объявила отбор на 1800 прогнозируемых должностей судей судов первой инстанции.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала, какие документы необходимо предоставить для участия в отборе.

Также отбор на должности судей 2024-2025 годов станет первым в истории судебной власти Украины, когда его участники во время конкурсов, которые будут объявлены после формирования финального рейтинга, будут конкурировать за вакантные должности судей с действующими судьями, которые захотят перевестись в другие суды.

Автор: Вячеслав Хрипун

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