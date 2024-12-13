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На Тернопольщине реставратор храма получил три года лишения свободы за отказ от мобилизации

13:18, 13 декабря 2024
Мужчина получил повестку и категорически отказался от мобилизации.
На Тернопольщине реставратор храма получил три года лишения свободы за отказ от мобилизации
Фото: risu.ua
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Гусятинский районный суд Тернопольской области приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Как указано в приговоре суда, обвиняемый в июне 2023 года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и был признан годным к службе. Однако, получив повестку, он не явился в Территориальный центр комплектования (ТЦК).

На суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не может служить из-за состояния здоровья. Среди его диагнозов: остеоартроз левого коленного сустава I степени и деформация грудной клетки I степени. Однако по заключению ВВК эти заболевания не препятствуют мобилизации.

Во время рассмотрения дела викарий Церкви Святого Антония РКЦ заявил, что подсудимый занимался реставрацией костела и помогает больной матери. По его словам, обвиняемый также имеет проблемы со здоровьем.

Суд, изучив материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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