Прямое финансирование военных бригад в 2025 году останется на текущем уровне – Шмыгаль

Правительство выделяет 1,1 млрд грн на дополнительные дроны для бригад.

Прямое финансирование военных бригад в 2025 году будет не меньше, чем в текущем году, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу.

«На этой неделе президент дал правительству поручение повысить прямое финансирование бригад для дополнительной закупки дронов. Сегодня это поручение будет выполнено. Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть важнейшие потребности», - сообщил премьер.

По его словам, только в декабре Минобороны перечислит военным 4,3 млрд грн, а общая сумма такого финансирования за 11 месяцев 2024 года составила 27,2 млрд грн. Из этих средств:

8,8 млрд грн было потрачено на беспилотники;

3,9 млрд грн - на другое вооружение и технику;

2,1 млрд грн - на автомобили;

1,5 млрд грн - на средства радиоэлектронной безопасности.

Шмыгаль также подчеркнул, что прямое финансирование бригад в 2025 году останется на уровне текущего года, что является важным для быстрой закупки дронов. Он добавил, что в этом году в Украине планируют произвести более 1,5 миллиона таких устройств.

Кроме того, премьер сообщил, что за 10 месяцев 2024 года правительство выделило 229 млрд грн на закупку военной техники, вооружения, боеприпасов и других продуктов оборонного назначения. Еще 226 млрд грн направлено на товары для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

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