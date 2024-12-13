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Послуга «єКнига» для 18-річних запрацює з 16 грудня, — Денис Шмигаль

13:54, 13 грудня 2024
Гроші на книги зможуть отримати українці, яким після 1 січня 2024 року виповнилось 18 років.
Послуга «єКнига» для 18-річних запрацює з 16 грудня, — Денис Шмигаль
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Послуга «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки, запуститься з 16 грудня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 грн, щоб придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою», - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, в умовах, коли РФ обстрілює українські друкарні, намагається знищити культуру - програма «єКнига» є важливим елементом підтримки.

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