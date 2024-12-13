Кабмін звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича

Дробовича звільнено з голови Українського інституту національної пам’яті у зв’язку з закінченням каденції.

Уряд на своєму засіданні 13 грудня звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. У нього сплив строк каденції.

Нагадаємо, Антон Дробович раніше пропонував не демонтувати арку «Свободи українського народу» (раніше — Арка дружби народів) у Києві, а переозначити її, наприклад, як символ ЛГБТ чи як «символ веселки над водою».

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