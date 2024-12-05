Украина готова – Андрей Ермак сообщил, когда состоятся выборы в Украине

В Офисе Президента ответили, когда состоятся выборы в Украине.

Источник фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к выборам после установления справедливого мира.

«Президент сказал, что после установления справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к правильным демократическим выборам в нашей стране», - сказал он в интервью The Telegraph.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в 2025 году, он отметил, что Владимир Зеленский готов к ним «в любой момент».

В то же время глава ОП уточнил, что мир должен признать эти выборы как демократические и отвечающие всем стандартам. Кроме того, нужно предоставить возможность голосовать всем гражданам, включая военных на передовой и гражданам, временно выехавшим за границу.

К тому же руководитель ОПУ подчеркнул, что сейчас основные финансовые ресурсы Украины направляются на поддержку армии и граждан во время войны.

Как писала «Судебно-юридическая газета», глава партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк заявила о том, что «несмотря на то, когда состоятся первые послевоенные выборы, законодательная база должна быть подготовлена ​​заранее, чтобы провести их на самом высоком демократическом уровне».

Ранее Президент сообщил, что выборы в стране будут после достижения справедливого мира. Об этом он сказал в ходе презентации Плана внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде. Также Владимир Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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