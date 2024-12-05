В Киеве наказали водителя грузовика, допустившего падение груза на проезжую часть — фото

Полицейские составили на водителя административные материалы.

В Киеве наказали водителя грузовика МАСК СХ613, допустившего падение груза на проезжую часть в Днепровском районе города.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инцидент произошел 4 декабря. К счастью, никто не пострадал.

«Мы пообщались с водителем и выяснили, что мужчина не проверил надежность креплений, поэтому во время движения его груз повредил борта прицепа и упал на дорогу», - заявили в полиции.

Инспекторы разъяснили водителю правила дорожного движения и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что водители грузовиков обязаны перед началом движения проверить надежность расположения и крепления груза, а во время движения — контролировать это, чтобы предотвратить его падение, волочение, травмирование других лиц или создание препятствий для движения.

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