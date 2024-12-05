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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возобновила работу – избрано руководство

12:34, 5 декабря 2024
Полномочный состав КДКП сформирован, председателем Комиссии избран прокурор Офиса Генпрокурора Максим Радзивон, а заместителем – адвокат Екатерина Коваль.
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возобновила работу – избрано руководство
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возобновила свою процессуальную деятельность.

4 декабря 2024 года члены нового состава КДКП во время организационного заседания избрали руководство дисциплинарного органа прокуратуры.

На должность председателя КДКП был избран:

Радзивон Максим Алексеевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генпрокурора

На должность заместителя председателя КДКП избрана:

Коваль Екатерина Петровна – адвокат, первый заместитель председателя Союза юристов Украины. В 2021-2022 годах – председатель Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

На должность секретаря КДКП избрана:

Гарбуза Нина Владимировна - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Офиса Генерального прокурора

По состоянию на 4 декабря три субъекта формирования КДКП назначили 10 членов квалификационно-дисциплинарного органа прокуратуры. Единственная вакантная должность члена КДКП остается незаполненной Съездом адвокатов Украины.

Таким образом, новый состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выглядит следующим образом.

Від Всеукраїнської конференції прокурорів

Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора

Куриленко Дмитро Віталійович – прокурор управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Харківської обласної прокуратури

Міхед Олексій Васильович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора

Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора

Степанова Тетяна Володимирівна – прокурор Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора

Від З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

Булулуков Олег Юрійович – доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, кандидат юридичних наук.

Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Мнишенко Євгенія Сергіївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, адвокат.

Мавроді Віталій Васильович – заступник начальника Юридичного відділу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Напомним, что срок полномочий членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров составляет 3 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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