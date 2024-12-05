Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возобновила работу – избрано руководство

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров возобновила свою процессуальную деятельность.
4 декабря 2024 года члены нового состава КДКП во время организационного заседания избрали руководство дисциплинарного органа прокуратуры.
На должность председателя КДКП был избран:
Радзивон Максим Алексеевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генпрокурора
На должность заместителя председателя КДКП избрана:
Коваль Екатерина Петровна – адвокат, первый заместитель председателя Союза юристов Украины. В 2021-2022 годах – председатель Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
На должность секретаря КДКП избрана:
Гарбуза Нина Владимировна - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Офиса Генерального прокурора
По состоянию на 4 декабря три субъекта формирования КДКП назначили 10 членов квалификационно-дисциплинарного органа прокуратуры. Единственная вакантная должность члена КДКП остается незаполненной Съездом адвокатов Украины.
Таким образом, новый состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выглядит следующим образом.
Від Всеукраїнської конференції прокурорів
Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора
Куриленко Дмитро Віталійович – прокурор управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Харківської обласної прокуратури
Міхед Олексій Васильович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора
Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора
Степанова Тетяна Володимирівна – прокурор Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора
Від З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ
Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.
Булулуков Олег Юрійович – доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, кандидат юридичних наук.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Мнишенко Євгенія Сергіївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, адвокат.
Мавроді Віталій Васильович – заступник начальника Юридичного відділу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Напомним, что срок полномочий членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров составляет 3 года.
Автор: Вячеслав Хрипун
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